Рамалла , , 14:15 — REGNUM Число жертв обстрелов сектора Газа со стороны Израиля продолжает расти. По последним данным министерства здравоохранения анклава, с палестинской стороны в результате атак израильских истребителей и вертолётов погибли 48 граждан, в том числе 14 детей и три женщины, сообщает радиостанция Dunya Al Watan.

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Ещё 304 человека получили ранения и травмы различной степени тяжести. Таково общее число раненых и погибших в секторе Газа на третий день израильской агрессии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель израильской Армии обороны заявил, что с момента начала обстрелов по территории Израиля со стороны сектора Газа было выпущено более 1 тыс. ракет. При этом 850 ракет пересекли границу Израиля, ещё 200 упали в самом секторе Газа. В общей сложности в стране от них погибли пять человек.

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