Киев, 12 мая 2021, 14:23 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко подтвердил информацию СМИ о том, что его обворовали в поезде. Об этом парламентарий написал 12 мая в своём телеграм-канале.
По его словам, инцидент произошёл в поезде Одесса — Ковель.
Парламентарий рассказал, что воры ещё ночью начали пользоваться банковской картой, расплатившись ею в одном из супермаркетов города Жмеринка.
Гончаренко также поблагодарил сотрудников полиции, которые оперативно вышли на след злоумышленников и вернуть депутату банковские карты.
Напомним, ранее в Киеве неизвестные ограбили автомобиль и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), украв, в частности, видеорегистратор.
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