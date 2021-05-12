Киев, , 14:23 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко подтвердил информацию СМИ о том, что его обворовали в поезде. Об этом парламентарий написал 12 мая в своём телеграм-канале.

По его словам, инцидент произошёл в поезде Одесса — Ковель.

«Во время, когда все в поезде обычно мирно спят, ворам удалось украсть у меня сумку с деньгами, в которой было 20 тыс. гривен ($722 — ИА REGNUM) и банковские карты», — написал Гончаренко.

Парламентарий рассказал, что воры ещё ночью начали пользоваться банковской картой, расплатившись ею в одном из супермаркетов города Жмеринка.

Гончаренко также поблагодарил сотрудников полиции, которые оперативно вышли на след злоумышленников и вернуть депутату банковские карты.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные ограбили автомобиль и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), украв, в частности, видеорегистратор.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве неизвестные ограбили автомобиль и.о. главы САП