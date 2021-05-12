Рамалла , , 14:20 — REGNUM Количество погибших в результате авиаударов армии Израиля по сектору Газа увеличилось до 48. Об этом 12 мая сообщает портал Donia Al-Watan со ссылкой на минздрав Палестины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

«По данным на 13:00 по местному времени (совпадает с мск): 48 погибших, в том числе 14 детей и три женщины, 304 раненых», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Иерусалиме.