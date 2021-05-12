Владикавказ, , 14:14 — REGNUM В Северной Осетии с начала мая снизилось число выздоравливающих пациентов, перенесших COVID-19. Если еще 1 мая было зафиксировано 15 снятых с учета, то в течение последующих почти двух недель ежедневно выписывают не более 5−9 человек. Такие данные приводит 12 мая федеральный оперативный штаб.

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По данным регионального минздрава, за прошедшие сутки подтвержден коронавирус у девяти пациентов. Выписано за этот же день восемь человек. Общее число носителей инфекции составило за все время пандемии 16 851 человек. Из них выздоровели 16 347 пациентов.

Не удалось спасти врачам 198 жителей республики. При этом последний случай летального исхода был зарегистрирован 30 апреля.

В стационарах республики проходят лечение 178 человек (+11 госпитализированы за прошедшие сутки). Из них в тяжелом состоянии 26 человек, в том числе четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Общее число «активных» больных в РСО-Алании составляет к 12 мая 306 человек.