Уфа, , 14:26 — REGNUM Министерство образования и науки Башкирии рекомендовало 14 мая установить днем отдыха для некоторых школьников региона. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба этого министерства.

Сообщается, что 14 мая рекомендовано сделать выходным днем для учеников с первого по восьмой класс, а также для учеников десятых классов региона. При этом учащиеся 9 и 11 классов будут учатся в обычном режиме.

Отмечается, что в этот день в образовательных учреждениях будет проводиться комплексное обследование на предмет соответствия антитеррористической защищенности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что от жителей Башкирии поступают обращения в адрес чиновников региона о том, чтобы сделать 14 мая выходным днем для школьников.