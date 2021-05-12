Вашингтон, , 14:13 — REGNUM Функция Quick Resume («Быстрое возобновление») на игровых консолях Xbox Series X/S получит улучшение. Об этом сообщило издание Kotaku.

В частности, теперь игроки впервые смогут увидеть все игры, которые они ранее поставили «на паузу». Они будут добавлены в отдельную вкладу с подзаголовком Quick Resume.

Напомним, что Quick Resume — это функция, которая позволяет геймерам одновременно запускать несколько игр и мгновенно переключаться между ними без дополнительных загрузок. Обновление выйдет в мае 2021 года.

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