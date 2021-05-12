Ижевск, , 14:12 — REGNUM В Ижевске состоялось внеплановое заседание городской Антитеррористической комиссии, где обсуждались вопросы безопасности в учебных учреждениях после ситуации со стрельбой в казанской гимназии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Глава города Олег Бекмеметьев поставил задачу усилить меры безопасности в образовательных учреждениях Ижевска, особым образом поручено контролировать пропускной режим.

«В сжатые сроки необходимо проверить работоспособность технических средств связи, видеонаблюдения, рамок металлодетекторов, установленных при входе в учебное заведение, инженерно-технических средств защиты — ограждения, двери, окна», — уточнили в администрации.

Охранные предприятия в свою очередь проведут дополнительный инструктаж сотрудников, к работе будут допускаться только специалисты, способные проявлять бдительность и оперативно реагировать в случае внештатной ситуации.

Также будет проверена работоспособность всех камер наблюдения на территории Ижевска.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в гимназии №175 в Казани было совершено вооруженное нападение. Нападавший задержан, им оказался 19-летний молодой человек, который окончил эту школу четыре года назад. В результате погибли девять человек — семеро школьников и два учителя. 23 человека в настоящее время находятся в больницах.

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