Екатеринбург, , 14:27 — REGNUM Свердловский областной суд отказал в удовлетворении жалобы адвокату бразильца Эдуардо Фаузи, который устроил поджог киностудии в Рио-де-Жанейро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судебного органа власти.

Инцидент произошёл из-за съемок фильма, где Иисус Христос изображался гомосексуалистом. Фаузи и ещё четыре человека забросали бутылками с зажигательной смесью дверь киностудии, где проходили съемки.

Гражданин покинул страну и перебрался в РФ, где попросил политического убежища, в то время как суд Рио-де-Жанейро заочно арестовал мужчину. Иностранец опасается на родине мести со стороны радикалов из ЛГБТ-сообщества.

Ранее в прокуратуре РФ постановили выдать Фаузи Бразилии для привлечения к уголовной ответственности, но адвокат бразильца подал жалобу. Суд отказал в её удовлетворении.

Отметим, ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявляла журналистам, что Фаузи помогает местная митрополия РПЦ, которая уже ходатайствовала о бразильце перед митрополитом Евгением.

Как сообщало ИА REGNUM, Фаузи неоднократно продлевали срок нахождения под стражей в РФ.

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