Вашингтон, , 14:11 — REGNUM Главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи не полностью откровенен относительно связей возглавляемого им федерального агентства и биологической лабораторией в китайском городе Ухань, из которой, возможно, возник COVID-19, заявил 12 мая сенатор-республиканец Рэнд Пол. Об этом сообщает New York Post.

Энтони Фаучи

«В Уханьской лаборатории есть известный ученый, ее зовут доктор Ши [Чжэнли], и пару лет назад она опубликовала статью, которая была проверена Массачусетским технологическим институтом. В ней указывалось, что это было исследование о мутациях с приобретением функций», — отметил Пол.

«Однако в заключении она должна была указать спонсоров. Она перечисляет доктора Фаучи и NIAID в качестве спонсоров своего исследования, которое, как все признают, [является] исследованием мутаций с приобретением функций, которые делают смертоноснее эти супервирусы», — добавил он, имея в виду под NIAID Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний.

Как сообщали в прошлом году американские СМИ, что, начиная с 2014 года, другое медицинское ведомство Национальные институты здравоохранения США (NIH) финансировал исследование коронавирусов летучих мышей, проведенное Ши и другими, на сумму $3,7 млн. Как сообщает Newsweek, начиная с 2019 года NIH и NIAID выделили еще $3,7 млн на шестилетнюю исследовательскую программу, которая включала некоторую работу по мутациям с приобретением функций. Второй этап исследования проводился под наблюдением некоммерческой организации EcoHealth Alliance.

По словам сенатора, существует достаточно много доказательств, которые заставляют его беспокоиться об этой лаборатории и о том факте, что люди нечестны, о том, что «доктор Фаучи лгал и говорил, что он не давал денег этой лаборатории».