Белгород, , 14:14 — REGNUM В Белгородской области 12 мая подтверждено 63 новых случая заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано два летальных исхода. На вакцинацию от COVID-19 записались 1,8 тысячи человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 37 616 носителей инфекции. Выздоровевших — 33 127 человек, из которых 73 выписаны за последние сутки. Находятся в стационарах 957 пациентов, лечатся амбулаторно 2876 граждан, на самоизоляции — 10 382 жителя. В регионе зафиксировано 656 смертельных случаев СОVID-19.

На вакцинацию поданы 242 040 заявок. Первый компонент вакцины получили 240 557 человек, завершили иммунизацию 167 856 добровольцев.