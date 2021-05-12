Берлин, , 19:22 — REGNUM Министр европейских дел Германии Майкл Рот 11 мая, накануне встречи с министрами иностранных дел Евросоюза заявил, что Европейский союз должен выполнить свое обещание и немедленно начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик подчеркнул важность мира, прогресса, стабильности и установления верховенства права на Западных Балканах для всего Европейского союза.

Рот заявил, что проблемы двусторонних взаимоотношений (между Северной Македонией) должны решаться на уровне этих двух государств, а не на уровне Евросоюза.

Напомним, временное правительство Болгарии 12 мая отказалось снять вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

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