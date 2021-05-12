Пенза, , 14:14 — REGNUM Разработать системные предложения для наведения порядка на пензенских кладбищах поручил 12 мая врио губернатора Олег Мельниченко.

В частности, необходимо достойно содержать старые места захоронения, такие как на Мироносицком и Митрофановском кладбищах. После личного осмотра и общения с жителями в соцсетях Мельниченко отметил, что кладбища сильно замусорены.

«Мне не нравится организация работы всего, что связано с похоронной составляющей в городе Пензе и области. Но самое главное, что это не нравится людям. Давайте наводить порядок», — призвал он.

Системных движений в этом направлении нет, а люди жалуются. Населению все равно, чей это бизнес, места захоронений их родных и близких должны быть в нормальном состоянии, подытожил Мельниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта на Восточном кладбище в Пензе в грязи застрял катафалк. В итоге вытащить провалившийся в автобус смог только бульдозер, водителю которого пришлось заплатить родственникам покойных. При посещении Новозападного кладбища 29 марта врио губернатора испытал шок.

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