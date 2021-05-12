Пермь, , 14:03 — REGNUM В Перми из-за установившейся жары подрядчики стали чаще мыть улицы. Дополнительное увлажнение требуется для охлаждения дорожного полотна, которое под длительным воздействием солнечных лучей подвержено деформации, сообщает пресс-служба мэрии.

С приходом жары улицы, например, Мотовилихинского района поливают каждые два-три часа. Представил подрядной организации отмечает, что при таких действия происходит аэрация воздуха и людям становится легче дышать. Кроме того, дороги содержатся в чистоте, а поверхность дорожного полотна охлаждается.

В поливе улиц района задействовано три спецмашины. Ежесуточно уходит до 100 тонн воды. Поливать клумбы и цветники решено в ночное время, чтобы растения полноценно впитывали влагу и не сгорали на солнце.