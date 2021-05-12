Ташкент, , 14:03 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил министру энергетики Алишеру Султанову обеспечить добычу 9 млрд куб. метров природного и 165 тыс. тонн сжиженного газа во втором квартале 2021 года, сообщает 12 мая издание «Газета.uz».

Глава государства отметил, что снижение объемов добычи природного газа на 1,7% привело к сокращению производства цемента на 600 тыс. тонн, минеральных удобрений — на 55 тыс. тонн, электроэнергии — на 330 млн кВт⋅ч.

Мирзиёев добавил, что до 1 августа 2021 года в Узбекистане необходимо запустить автоматизированную систему учета и контроля электроэнергии (АСКУЭ), которую начали внедрять еще в 2010 году.

Власти республики планируют подключить к АСКУЭ 7,4 млн потребителей. В некоторых регионах подключение к системе повышает собираемость платежей и снижает задолженность.

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