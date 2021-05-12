Москва, , 14:03 — REGNUM Зарплата «для счастья» носит скорее психологическую оценку того, сколько денежных средств необходимо гражданину России для минимизации своих страданий, повышения удовлетворенности потребностей и полностью коррелируется с известным «индексом счастья», заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Зарплата «для счастья» это скорее некий индикатор самооценки, самоощущения граждан. В оценке зарплаты «для счастья» важна динамика. Коррекцию индекса в сторону повышения можно оценить двояко.

С одной стороны, инфляция и инфляционные ожидания требуют роста доходов и это стимулирует рост «счастливой зарплаты».

С другой стороны, понимание того, что заработная плата «для счастья» должна перекрывать и возможные негативные риски, рост в 4,2% может свидетельствовать о том, что доля последних не выросла и это безусловно является положительным моментом.

Желаемая заработная плата почти в 3,5−4 раза больше средней. Например, в Москве средняя заработная плата 67 тыс. руб., а та, которую хотел бы для счастья получать гражданин 224 тыс. руб. (для сравнения, в 2018 году она составляла 208 тыс. руб.).

Во Владивостоке ситуация практически аналогичная. При довольно низкой средней плате (49 тыс. руб.), но с учетом того, что в трубопроводном направлении и в воздушном транспорте заработная плата в 2,4 раза больше, чем в среднем по региону; в организациях по обработке и утилизации отходов — в два раза больше, зарплата «для счастья» составляет 200 тыс. руб. В итоге получаем примерно то же соотношение.

В регионах-аутсайдерах эта пропорция лишь немногим больше: в Кирове средняя заработная плата 32,3 тыс. руб. и 132 тыс. руб. «счастливая заработная плата», в Липецке 36,1 тыс. руб. и 136 тыс. руб. соответственно.

В Оренбурге «счастливая» заработная плата возросла с 116 тыс. руб. в 2018 году до 137 тыс. руб. в 2021 году. И это один из самых высоких приростов.

К сожалению, исследование охватывает только крупные населенные пункты России. Более глубокое исследование ожиданий жителей средних и небольших населенных пунктов внесло бы корректировку в результаты, — выскзала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса сервиса SuperJob, сумма в 173 тыс. руб. в месяц позволит жителям России ощущать себя счастливыми.

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