Йошкар-Ола, , 14:02 — REGNUM В Марий Эл с момента начала массовой вакцинации от коронавируса привито до 12 мая 49 629 человек. Об этом говорится в сообщении регионального минздрава.

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Из этого числа 37 315 человека получили оба компонента препарата, завершив процесс вакцинации. Всего в республику поступило 62 830 доз вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 мая в регионе выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 14 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 233 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 307 человек.

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