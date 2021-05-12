Москва, , 14:02 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, позволяющий проработавшим минимум 30 лет на селе не терять надбавку при переезде в город, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Для пенсионеров, получающих повышенную на 25% фиксированную выплату к страховой пенсии в связи с тем, что они не менее 30 календарных лет проработали в сельском хозяйстве, такое повышение к фиксированной выплате будет сохраняться при их выезде на новое место жительства за пределы сельской местности, следует из документа.

Поправка принята по итогам встречи депутатов «Единой России» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте ранее в этом сюжете: ПФР будет информировать о размере пенсий