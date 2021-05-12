Нальчик, , 14:02 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в скором времени будет построена новая поликлиника в городе Нальчике. Её планируется открыть на территории Городской клинической больницы №1, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Старое здание медицинского учреждения уже не соответствует современным требованиям. Его изношенность составляет, по данным специалистов, проводивших комиссию в поликлинике №1 города Нальчика, составила более 70%.

Мощность нового медучреждения составит до тысячи посещений в сутки. Оно займет площадь более 7 тыс. кв. м. и станет самым крупным в республике. Помощь пациентам будут оказывать традиционные поликлинические отделения, а также центры патронажной паллиативной и амбулаторной онкологической помощи.