Москва, , 14:04 — REGNUM Интернет в России неизбежно перестанет быть анонимным. Об этом 12 мая заявил писатель Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя массовое убийство в одной из школ в Казани.

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Именно таким образом, по мнению писателя, удастся избежать повторения подобных трагедий в будущем.

«Я скажу сейчас фантастическую вещь, но, конечно, неизбежно мы придем к тому, что люди в интернете должны регистрироваться под своими именами и система ботов должна исчезнуть. Интернет должен быть прозрачен абсолютно. Мы к этому неизбежно придем. У нас 35 млн ботов зарегистрировано в стране. Они действуют где угодно. Это огромная, всепоглощающая система. Придется с этим расстаться», — сказал Прилепин.

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