Солсбери, Великобритания, , 14:12 — REGNUM Иск против полиции британского графства Уилтшир подал бывший полицейский Ник Бейли, пострадавший при отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. Об этом рассказал адвокат Бейли Патрик Магуайер, сообщает издание Mirror.

По словам юриста, его клиент пережил травму, последствия которой стали разрушительными для его семьи. Кроме того, Бейли пришлось уйти с любимой работы.

В иске против начальника полиции Уилтшира Кира Притчарда инцидент с отравлением назван «несчастным случаем на рабочем месте». В декабре, уточняет газета, жена экс-полицейского сообщала о том, что продолжает бороться «за часть его пенсии».

Как сообщало ИА REGNUM, полицейский Ник Бейли был госпитализирован в марте 2018 года. Отмечалось, что он «вступил в контакт» с веществом, которым якобы отравились Скрипали. Полицейского выписали через 17 дней, он вернулся на работу, но осенью 2020 года уволился по состоянию здоровья.

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