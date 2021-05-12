Иерусалим, , 14:01 — REGNUM В результате вспыхнувших в 40 городах и посёлках Израиля беспорядков, участники которых поджигали автомобили, а также нападали на государственные здания и правоохранителей, 12 полицейских были ранены. Об этом 12 мая рассказал журналистам официальный представитель израильской полиции Мики Розенфельд.

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«Пограничная полиция действовала в 40 различных районах по всей стране, где протестующие жгли автомобили, атаковали стражей порядка и наносили ущерб государственной собственности», — заявил представитель правоохранителей Израиля.

Кроме того, он уточнил, что по подозрению в участии в беспорядках были арестованы 270 человек.

«Двенадцать полицейских получили ранения, по большей части — средней степени тяжести», — также отметил Розенфельд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда выразила озабоченность в связи с эскалацией насилия между Израилем и Палестиной.