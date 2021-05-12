Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM Губернатор Александр Беглов почтил память школьников и педагогов, погибших 11 мая во время нападения вооруженного преступника на гимназию в Казани.

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Как сообщили в Смольном, 12 мая губернатор возложил цветы к зданию постоянного представительства Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 11-й линии Васильевского острова. Сюда же уже вторые сутки приносят цветы простые жители Северной столицы.

Ранее губернатор направил телеграмму соболезнования главе Татарии Рустаму Минниханову. «Очень тяжело осознавать, что от бесчеловечных, преступных действий погибли дети. В эти трудные дни мы вместе с вами. Примите наши самые глубокие слова сочувствия и поддержки», — говорилось в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 мая депутаты Заксобрания Петербурга почтили память жертв трагедии минутой молчания.

Напомним, в результате стрельбы в гимназии убиты семь детей и две учительницы. Более 20 человек ранены, многие находятся в реанимации.

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