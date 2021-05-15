Москва, 15 мая, 2021, 07:53 — ИА Регнум. До войны Владимир Иванович Грецкий (1912−2000) успел окончить три курса техникума механизации сельского хозяйства и поработать автомехаником. Поэтому неудивительно (в те годы подобные, пусть и неполные, знания ценились), что в армии он был направлен на курсы усовершенствования командного состава, которые окончил в 1942 году, после чего отправился на передовую.

Владимир Иванович Грецкий

В конце 1942 года в звании младшего лейтенанта служил заместителем командира танковой роты по политической части в 134-м танковом полку 10-й гвардейской кавалерийской дивизии 4-го гвардейского кавалерийского корпуса в Северной группе войск Закавказского фронта.

12 декабря под хутором Нортон (Курский район Ставропольского края) он лично подбил три немецких танка и расстрелял до 60 солдат противника. Его танк был также подбит, но Грецкий под огнем отремонтировал машину и эвакуировал с поля боя два поврежденных танка своей бригады. Через день уничтожил еще один танк, автомашину, несколько противотанковых артиллерийских орудий и до 50 гитлеровских солдат. 22 декабря первым ворвался в Нортон, уничтожив одно противотанковое орудие с прислугой и раздавив до 30 солдат. Сам Владимир Иванович был контужен и временно потерял возможность говорить, но поля боя не покинул, продолжая сражаться.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года младший лейтенант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 969).

Вышел в запас (по другим данным, был комиссован) в звании лейтенанта. Жил в Краснодаре.