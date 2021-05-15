Москва, 15 мая, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Михаил Михайлович Шалжиян (1925−2004) юношей пережил оккупацию. Вскоре после освобождения родного Горячего Ключа был призван в армию и, окончив школу младших командиров в 1944 году, в звании сержанта воевал командиром отделения 22-й гвардейской мотострелковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса в 3-й гвардейской танковой армии. Был награжден орденом Славы 3-й степени.

Михаил Михайлович Шалжиян

Когда передовые части армии 17 апреля 1945 года вышли к берлинским предместьям, группа из 16 красноармейцев под командованием Шалжияна на самодельных плотах под обстрелом переправилась через Шпрее. Ведя наблюдение за огнем немцев, разведчики засекли расположение и передали по рации координаты двух вкопанных в землю танков, трех батарей, более десяти пулеметных точек. Перед началом форсирования реки основными силами бригады разведчики по приказу командования атаковали наиболее опасные узлы обороны. Один из танков был сожжен сержантом при помощи трофейного фаустпатрона.

В последующих боях на улицах Берлина 23−24 апреля отделение Михаила Михайловича выбило врага из нескольких зданий, а сам он из «фауста» уничтожил зенитное орудие и убил до 40 военнослужащих, часть из них в рукопашных схватках.

Прорвавшись через Тельтов-канал, Шалжиян захватил стратегически важное здание и удерживал его до подхода свежих сил. В одной из последующих схваток был тяжело ранен и Победу встретил в госпитале.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года гвардии сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 5392).

По излечении продолжил службу в армии. В 1950 году вышел в запас и, возвратившись в Горячий Ключ, работал шофером в леспромхозе. В 1974 году был награжден орденом «Знак Почета».