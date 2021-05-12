Казань, , 13:52 — REGNUM В Казани прошла церемония прощания с детьми, погибшими в результате стрельбы в гимназии № 175. Троих из них похоронили на городском мусульманском кладбище.

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Проститься с погибшими и разделить горе с родными детей пришло большое количество горожан. Могилы буквально утопают в цветах.

Директор кладбища Ильдар Сахатдиев рассказал, что двоих погибших в 175-й гимназии похоронили на территории погребального комплекса «Курган», одну из учительниц — в Константиновке, тела ещё двоих увезли в район, передаёт РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, после стрельбы в гимназии № 175 в Казани, которую 11 мая устроил 19-летний бывший ученик школы Ильназ Галявиев, погибли семеро детей, учительница и работник учебного учреждения.

Похороны учительницы Эльвиры Игнатьевой, которая закрыла собой школьников при стрельбе в гимназии, прошли в Казани 12 мая. Ей было 26 лет.

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Кроме того, после нападения в школе 21 человек был доставлен в больницу с травмами и ранениями различной степени тяжести. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 23. Повреждения двое их них обнаружили уже после возвращения домой, затем обратились в медучреждение.