Саранск, , 13:51 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе был зарегистрирован также один летальный случай.

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Женщина 1959 года рождения была госпитализирована с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением в виде пневмонии. Лечение затрудняли хронические патологии, в том числе ожирение третьей степени.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 255 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 мая в регионе выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 414 случаев. Активным носителем коронавируса в республике на данный момент являются 1860 человек.

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