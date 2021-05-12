Вашингтон, 12 мая, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Возросшая агрессивность коллективного Запада по отношению кРоссиии Китаюобъясняется, во-первых, взаимодействием МосквыиПекинав международных делах, а во-вторых — культурно-историческим и экономическим «проседанием» самого Запада, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 12 мая, комментируя высказывания американского режиссера Оливера Стоуна.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США Верхом на ядерной бомбе

Как сообщалось ранее, Стоун заявил, чтоСоединенные Штаты и Запад в целом в течение уже довольно продолжительного времениведут кампанию, еслине войну против России. «Мыпо-прежнемустремимся к тому, чтобы быть единственной державой, контролирующей ситуацию в мире. Это самоубийственный путь», — сказал он.

« Да, я тоже считаю, США и Запад ведут войну против России, причём, если подходить к делу объективно, эту войну с нашей стороны никто не провоцировал. Но «объективно» здесь — ключевое слово. Для англосаксов объективность в политике — вещь излишняя; более того, вредная.

Американцев и англичан просто бесит тот факт, что несмотря на все усилия, предпринятые ими в 1980-е и 1990-е годы, наша страна осталась самостоятельным центром силы, играет свою роль в международных делах, не желает полностью встраиваться в западную общественно-политическую и культурную модель.

Надо сказать, что США и Великобритания проявляют нетерпимость не только к нашей стране; они нетерпимы ко всем проявлениям самостоятельности в позиции Китая, Кубы, других стран, не подчиняющихся их диктату. Они пытаются диктовать модель поведения и своим союзникам. В случае с Германией у них это получается не всегда, Франция при Макроне для них — более мягкий объект для манипуляции. Почти все страны-лимитрофы являются их полными марионетками; как о самостоятельных субъектах международной политики о них вообще не имеет смысла говорить.

Возросшую агрессивность коллективного Запада по отношению к нашей стране и Китаю я отношу на счёт двух факторов. Первый — это укрепляющееся взаимодействие России и Китая в международных делах. Второй — культурно-историческое и экономическое «проседание» самого Запада. Западная цивилизация всё более показывает себя как цивилизация деградации, порока, упадка.

Проблема США и особенно Европы заключается в том, что в 1970-е годы и особенно после разрушения СССР Запад переформатировал левую часть своего политического спектра. Сегодня влияние этих сил малозначимо, но их возрождение на новой, более широкой, основе обязательно произойдёт.