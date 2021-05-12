США в упадке, и им нечем ответить России, кроме войны
Вашингтон, 12 мая, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Возросшая агрессивность коллективного Запада по отношению кРоссиии Китаюобъясняется, во-первых, взаимодействием МосквыиПекинав международных делах, а во-вторых — культурно-историческим и экономическим «проседанием» самого Запада, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 12 мая, комментируя высказывания американского режиссера Оливера Стоуна.
Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США
Верхом на ядерной бомбе
Как сообщалось ранее, Стоун заявил, чтоСоединенные Штаты и Запад в целом в течение уже довольно продолжительного времениведут кампанию, еслине войну против России. «Мыпо-прежнемустремимся к тому, чтобы быть единственной державой, контролирующей ситуацию в мире. Это самоубийственный путь», — сказал он.
«Да, я тоже считаю, США и Запад ведут войну против России, причём, если подходить к делу объективно, эту войну с нашей стороны никто не провоцировал. Но «объективно» здесь — ключевое слово. Для англосаксов объективность в политике — вещь излишняя; более того, вредная.
Американцев и англичан просто бесит тот факт, что несмотря на все усилия, предпринятые ими в 1980-е и 1990-е годы, наша страна осталась самостоятельным центром силы, играет свою роль в международных делах, не желает полностью встраиваться в западную общественно-политическую и культурную модель.
Надо сказать, что США и Великобритания проявляют нетерпимость не только к нашей стране; они нетерпимы ко всем проявлениям самостоятельности в позиции Китая, Кубы, других стран, не подчиняющихся их диктату. Они пытаются диктовать модель поведения и своим союзникам. В случае с Германией у них это получается не всегда, Франция при Макроне для них — более мягкий объект для манипуляции. Почти все страны-лимитрофы являются их полными марионетками; как о самостоятельных субъектах международной политики о них вообще не имеет смысла говорить.
Возросшую агрессивность коллективного Запада по отношению к нашей стране и Китаю я отношу на счёт двух факторов. Первый — это укрепляющееся взаимодействие России и Китая в международных делах. Второй — культурно-историческое и экономическое «проседание» самого Запада. Западная цивилизация всё более показывает себя как цивилизация деградации, порока, упадка.
Проблема США и особенно Европы заключается в том, что в 1970-е годы и особенно после разрушения СССР Запад переформатировал левую часть своего политического спектра. Сегодня влияние этих сил малозначимо, но их возрождение на новой, более широкой, основе обязательно произойдёт.
Если же говорить непосредственно об Оливере Стоуне, то его надо поблагодарить за принципиальную патриотическую позицию; его творчество достойно глубокого уважения, оно работает на интересы и США, и всего мира«, — отметил Михаил Демурин.