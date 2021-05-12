Москва, , 13:51 — REGNUM У российских спецслужб есть возможность пресекать массовые убийства. Об этом 12 мая заявил писатель Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя массовое убийство в одной из школ в Казани.

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По его словам, в России через социальные сети ведется активная пропаганда массовых убийств. При этом органы власти не справляются должным образом с противодействием этой проблеме.

«С другой стороны, мы наблюдали, когда у нас была митинговая активность и все эти люди угрожали полиции, обещали всех перестрелять, как мгновенно работали спецслужбы, как быстро они вытаскивали их прямо их квартир. Значит механизмы проработаны. Почему они не используются — вопрос к спецслужбам», — сказал Прилепин.

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