Москва, , 13:46 — REGNUM Футбольные клубы «Оренбург» и «Алания» не получили лицензии Российского футбольного союза (РФС) на участие в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Об этом 12 мая сообщили в службе коммуникаций РФС.

Вопрос лицензирования клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) для участия в РПЛ рассматривался на заседании апелляционного комитета.

«Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были», — говорится в сообщении.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если не получит лицензию для выступления в РПЛ.

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