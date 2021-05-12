Москва, 12 мая 2021, 13:46 — REGNUM Футбольные клубы «Оренбург» и «Алания» не получили лицензии Российского футбольного союза (РФС) на участие в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Об этом 12 мая сообщили в службе коммуникаций РФС.
Вопрос лицензирования клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) для участия в РПЛ рассматривался на заседании апелляционного комитета.
«Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были», — говорится в сообщении.
Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если не получит лицензию для выступления в РПЛ.
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