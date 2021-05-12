Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM Медики подтвердили ещё 93 случая заражения коронавирусом в Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 11 мая 2021 года было зарегистрировано 94 таких случая. Это минимальный показатель с 22 мая 2020 года (90 носителей). В регионе всего подтверждено 87 397 случаев заражения коронавирусом.

По данным ведомства, за минувшие сутки вирус SARS-CoV-2 обнаружили у жителей Екатеринбурга (40 человек), Алапаевска, Арамили, Белоярского городского округа, Карпинска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Камышлова, Кировграда, Кушвы, Ирбита, Нижнесергинского муниципального района, Полевского, Сысерти, Туринского городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в торговых центрах и медучреждениях региона продолжается прививочная кампания от коронавируса.

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