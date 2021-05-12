Оренбург, , 13:49 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер прибыл в Медногорск, чтобы проконтролировать ситуацию на комбинате, сложившуюся после аварии в медеплавильном цехе. Руководитель региона еще раз выразил соболезнования семье погибшего рабочего. Губернатор оценил ход восстановительных работ на ММСК, пообщался с представителями трудового коллектива, провел встречи с руководством комбината и Уральской горно-металлургической компании, главой и депутатами города.



Пресс-служба УГМК

В настоящее время в восстановительном ремонте двух шахтных печей, включая изготовление и монтаж бункеров с обслуживающими площадками, задействовано порядка 180 работников комбината и специализированной подрядной организации. Сейчас технологический процесс в медеплавильном цехе не остановлен — работа продолжается на плавильном агрегате «Победа» и варочном конвертере.

Для расследования причин аварии и несчастного случая на предприятии работает две комиссии с участием представителей Ростехнадзора, Фонда социального страхования РФ, ГМПР России, МЧС, комбината, УГМК и других. В комиссии также включен родственник погибшего.

«Я держу на контроле ситуацию в Медногорске и нахожусь на постоянной связи с руководством комбината. Сегодня лично убедился, что вдова и дети погибшего рабочего не останутся без внимания и заботы со стороны комбината и УГМК. Восстановительные работы в цехе, где произошел несчастный случай, продолжаются, чтобы в максимально короткий срок в полной мере возобновить деятельность градообразующего предприятия Медногорска. Важно, что на комбинате учитывают обращения сотрудников: пример такого диалога — решение проблемы с обеспечением средствами индивидуальной защиты. Рассчитываю, что этот диалог будет продолжен: это жизненно важно для самих работников и их семей, для города в целом», — отметил Паслер.

«Обстановка на ММСК находится под постоянным контролем руководства Уральской горно-металлургической компании, семье погибшего оказывается всесторонняя поддержка, — подчеркнул директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев. Сейчас самое важное — разобраться в причинах аварии и несчастного случая, в кратчайшие сроки восстановить производство в полном объеме. В дальнейшем все актуальные для коллектива вопросы будут решаться через постоянно действующую комиссию, созданную 5 мая 2021 года. В нее вошли наиболее опытные и уважаемые работники семи основных и вспомогательных цехов, всего шестнадцать человек, например, заслуженный металлург РФ Раис Хисаметдинов. Возглавляет комиссию председатель первичной профсоюзной организации Марсель Солодкий».

Первоочередные задачи комиссии: вопросы охраны труда, улучшение обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, контроль качества питания в столовых, движение общественного транспорта, восстановление культурно-массовой и спортивной работы и т.д. Отчёт о деятельности комиссий перед коллективом осуществляется еженедельно.