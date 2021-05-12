Ярославль, 12 мая 2021, 13:46 — REGNUM Автор книги «Русская модель управления», экономист и преподаватель Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Александр Прохоров назвал «мертворождённой» идею объединения российских городов по принципу «синурбии».

Вокзал Ярославль Главный
Вокзал Ярославль Главный
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор Научно-исследовательского и проектного института городского транспорта города Москвы «МосТрансПроект» Александр Поляков предложил создавать объединения средних городов, находящихся на расстоянии не более 100 км друг от друга. В качестве примера он привёл Ярославль, Иваново и Кострому. По мнению Полякова, за счёт увеличения транспортной доступности люди могут жить в Иванове, а работать в Ярославле, и наоборот. Это поможет избежать оттока людей в столицы и города-миллионники.

«Чисто российский подход к проблеме, административный. Предыдущие попытки таких объединений были с связаны с тем, что город пытался увеличить численность в надежде на статус «миллионника», финансирование, метро и прочие вещи. Подход корыстный, административно-бюрократический. Под него подводилась теоретическая база, якобы примеры из мирового опыта. На мой взгляд, мертворожденный подход. Структура экономики в России и сам образ жизни таков, что горизонтальные связи между регионами на протяжении XX века помаленьку отмирали. Это началось ещё давненько, это при большевиках усилилось, в постсоветской России эта тенденция не ослабла и даже те связи, которые были между костромскими, ярославскими, ивановскими и владимирскими предприятиями, сейчас фактически исчезли. Все работают по вертикали, напрямую с Москвой. Материальные потоки, финансовые потоки, людские потоки. Туризм хоть чуть-чуть ещё скрепляет, потому что передаётся из руки на руки один и тот же автобус с туристами. Золотое кольцо, это пожалуй, единственный пример, когда горизонтально что-то есть. Всё остальное строго по вертикали. Либо через Москву, либо, в случае с финансовой системой, через заграницу. Всё здоровое образуется само, всё, что для удобства администратора, получения финансирования и аккуратных границ — это всё сдохнет. Никому это не нужно, кроме администраторов и обслуживающих их научных деятелей. Поэтому пусть они обсуждают, пусть пиарятся на этом, кто-то диссертацию защитит. Не живое и жить не будет», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM кандидат экономических наук, доцент ЯрГУ им. П.Г. Демидова Александр Прохоров.

По мнению экономиста, стремление работать в крупных городах у россиян обусловлены дисбалансом на рынках труда и жилья. Связь городов в «синурбии» никак не поможет решить эту проблему.

«Раньше для крестьян основой их жизни была земля, свой надел. Сейчас её заменила квартира. Это то, к чему люди идут полжизни, что передают по наследству. И процентов на 70 перетоки людей связаны с несовпадением двух карт — карты стоимости жилья и карты стоимости рабочей силы. Люди, которые стоят дорого в Москве, не имеют там жилья. Поэтому становится экономически выгодным, как в XIX веке, отходничество. Это просто нехватка квартир, их завышенная цена и ментально нездоровое отношение к жилью у русских. Они не склонны легко арендовать, продавать. Они хотят жить в своей квартире, даже если она в дохлом райцентре и стоимость её через два поколения будет нулевая. Это нерациональное поведение. Если бы у нас строилось достаточно жилья там, где люди хотят работать, ситуация была бы иная. Оно с течением так и сложится, просто это будет мучительный процесс на одно-два поколения. Но кончится этим всё равно. Отходник из Иванова не поедет работать в Ярославль. Потому что ивановский и ярославский отходники — конкуренты на московском рынке труда. Им нечего друг у друга делать, только морды набить разве что. Их повестки друг другу не нужны», — сказал Александр Прохоров.

Справка: Александр Петрович Прохоров — кандидат экономических наук, доцент кафедры управления Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Работал директором по персоналу Ярославского шинного завода, занимал руководящие должности в других предприятиях города, возглавлял исполком Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия». Книга А.П. Прохорова «Русская модель управления» получила премию «Лучшие книги 2002 года». Книга переведена на ряд иностранных языков.

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