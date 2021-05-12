Ставрополь, , 13:45 — REGNUM Бывший заместитель предстедателя правительства Ставрополья Александр Золотарев будет находиться в СИЗО еще почти три месяца, до конца июля. Решение о продлении срока ареста для него принял Промышленный районный суд Ставрополя, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд продлил Золотареву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца и 25 суток», — говорится в сообщении суда

В судебной инстанции также уточнили, что Золотареву вменяется совершение трех эпизодов преступлений. По данным следствия, он получил взятки на общую сумму более 60 млн рублей.

Напомним, вице-премьер Ставрополья Александр Золотарев был задержан 12 марта. Его обвиняют в совершении коррупционного преступления в особо крупном размере. В настоящее время Золотарев уволен. После его ареста правительство края было отправлено в отставку.

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