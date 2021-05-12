Благовещенск, , 13:48 — REGNUM В результате аварии с участием трактора в Амурской области два человека погибли и один пострадал. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

«В пожарную часть поступило сообщение об аварии в районе села Лермонтовка Тамбовского района. Водитель трактора не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что сотрудники противопожарных служб достали из трактора двух мужчин, скончавшихся к моменту их прибытия, а также женщину 1985 года рождения, которая была доставлена на скорой помощи в медучреждение.

Кроме этого, отмечается, что перевернувшийся трактор был сильно поврежден и пожарным пришлось использовать погрузчик и бензорез для того, чтобы извлечь из него водителя и пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кызылском районе Тувы правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом.