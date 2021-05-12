Саранск, , 13:43 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 12 мая выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 414 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

За последние сутки в республике выписаны 18 человек, всего с начала пандемии выздоровели 18 299 жителей Мордовии. 255 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки от COVID-19 скончался один житель республики, как и накануне.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем коронавируса в республике на данный момент являются 1860 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 11 мая в инфекционных стационарах республики лечение получали 469 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1999 человек.