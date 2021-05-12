Казань, , 13:48 — REGNUM Ученики 9-х и 11-х классов школы №175 в Казани временно будут обучаться в соседних школах. В гимназии, где 11 мая произошло ЧП, проведут в кратчайшие сроки ремонтные работы. Об этом заявила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Остальные школьники продолжат обучение в дистанционном формате.

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С ее слов, ремонт в гимназии начнут сразу после окончания следственных мероприятий. Работы по поручению главы РТ Рустама Минниханова должны быть завершены в максимально сжатые сроки, затем гимназия продолжит образовательный процесс. В настоящее время занятия приостановлены.

Предстоящие экзаменационные работы, по словам министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, выпускники казанской гимназии №175 будут сдавать по утвержденному расписанию. «С 24 мая начинается основной период ОГЭ. Никаких изменений в экзаменах не должно быть», — цитирует главу ведомства пресс-служба городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани 12 мая похоронили учительницу английского языка Эльвиру Игнатьеву, заслонившую собой учеников во время нападения.

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