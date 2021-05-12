Ташкент, , 13:41 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил обеспокоенность ростом проблемных кредитов в отраслях экономики. Об этом глава государства заявил 12 мая на селекторном совещании, сообщает издание «Газета.uz».

По его словам, объем проблемных кредитов в промышленности составил 3 трлн сумов ($285 млн), в сфере услуг — 2,1 трлн сумов ($199 млн), в сельском хозяйстве — 1,8 трлн сумов ($171 млн), в строительстве — 978 млрд сумов ($93 млн).

Общий объем проблемных кредитов за месяц на 30%, до 10,1 трлн сумов ($958 млн). Президент заявил, что вице-премьеры и главы регионов и банков будут персонального отвечать за возврат кредитов.

«Каждый хоким должен отчитаться о погашении кредитов в своём регионе», — сказал Мирзиёев.

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