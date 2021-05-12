Сухум, , 13:43 — REGNUM В Абхазии с 12 мая стартовала кампания по вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, в первую очередь в стране будут прививать медицинских работников. В первый день планируется вакцинировать 15 человек.

«Вакцинация населения будет проводиться по месту жительства, а медработников в соответствующих учреждениях, прежде всего это Республиканская и Сухумская городская клиническая больницы», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце апреля в Абхазию из России поставили 6,5 тыс. доз вакцины «Спутник V». В начала мая медицинские работники в стране обучались работе с препаратом.

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