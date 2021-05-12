Калуга, , 14:36 — REGNUM На лето 2021 года Калуге для отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях выделено 2328 бесплатных путёвок, сообщили 12 мая корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

Калужских школьников примут загородные детские оздоровительные лагеря «Белка», «Смена», «Чайка», «Витязь», «Галактика», спортивный лагерь «Дружба» и четыре санатория: калужский «Звездный», обнинский «Сигнал», людиновский «Спутник» и «Зорька» Краснодарского края. Будет работать загородный лагерь «Сокол», где пройдет только третья смена, так как сейчас в лагере ремонт. Кроме того, на базе городских школ будут работать 46 лагерей с дневным пребыванием детей и подростков, а на базе «Центра развития творчества детей и юношества «Созвездие» и «Детско-юношеского центра космического образования «Галактика» будут действовать досуговые площадки для детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием. Планируется, что они примут 3,6 тысячи детей и подростков.

В первую очередь путёвками в лагеря отдыха обеспечат детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

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