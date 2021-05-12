Москва, , 13:40 — REGNUM Пропаганда массовых убийств в подростковой среде ведется среди прочего и через социальные сети. Об этом 12 мая заявил писатель Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

Комментируя трагедию в Казани, где 11 мая молодой человек совершил массовое убийство в одной из городских школ, писатель заявил, что в России существует определенная интернет-система по вовлечению детей в подобные схемы.

«Все социальные сети имеют тысячи и десятки тысяч сообществ и миллионы подписчиков по темам, связанным с массовыми убийствами. Но заходы могут быть с совершенно неожиданных сторон. Начиная с аниме и заканчивая какими-то видами боевых искусств. Психологами и спецслужбами разработано достаточное количество воронок, в которые вовлекаются дети», — сказал Прилепин.

Читайте ранее в этом сюжете: «Через пень-колоду» — мэр Красноярска об охране в школах