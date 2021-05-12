Лондон, , 13:38 — REGNUM Глава МИД Великобритании ведет себя как ребёнок, для которого окружающая реальность сводится к собственному мировосприятию, ограниченному рамками желаемого, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 12 мая, комментируя высказывания Доминика Рааба.

Как сообщалось ранее, в подготовленном Раабом для конференции Национального центра кибербезопасности сказано, что действия России и Китая в киберпространстве направлены на подрыв основ демократических обществ и что в этой сфере необходимо создание «широкой коалиции стран для разработки международных правил, которые пойдут во благо всем».

» Глава МИД Британии выступает, как малый ребёнок, у которого окружающая реальность сводится к его собственному мировосприятию, ограниченному рамками желаемого.

Какие такие «международные правила» ‑ и тем более правила, «которые идут во благо всем», — может разработать некая «коалиция стран», если она не будет включать Россию и Китай? А рассчитывать на то, что Россия и Китай примут участие в организуемой британцами работе после того, как Лондон квалифицирует их в качестве подрывных и враждебных, естественно, просто глупо.