Киев, , 13:42 — REGNUM До 2025 года вооружённые силы Украины (ВСУ) будут на 80−90% укомплектованы кадровыми военными. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак 12 мая, выступая на форуме «Украина 30».

«До 2025 года ВСУ будут укомплектованы кадровыми военнослужащими на 80−90% и военнослужащими, которые подписали контракт на службу в резерве, на 10−20%», — сказал он.

По словам Хомчака, в 2021 году будет завершена реорганизация органов управления ВСУ, а также введён способ доукомплектования боевых воинских частей резервистами без объявления мобилизации.

«Наличие запаса достаточного обученного человеческого ресурса обеспечит доукомплектование ВСУ во время мобилизации, развёртывание системы территориальной обороны, а также пополнение возможных потерь во время отражения вооружённой агрессии», — сказал он.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Таран объявил о цифровизации военных билетов и завершении «эры военкоматов».

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