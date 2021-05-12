Киев, 12 мая 2021, 13:42 — REGNUM До 2025 года вооружённые силы Украины (ВСУ) будут на 80−90% укомплектованы кадровыми военными. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак 12 мая, выступая на форуме «Украина 30».
По словам Хомчака, в 2021 году будет завершена реорганизация органов управления ВСУ, а также введён способ доукомплектования боевых воинских частей резервистами без объявления мобилизации.
Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Таран объявил о цифровизации военных билетов и завершении «эры военкоматов».
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