Элиста, , 13:37 — REGNUM В Элисте в буддийском храме Золотая обитель Будды Шакьямуни состоялся торжественный молебен, посвященный первому дню священного пятого по лунному календарю месяца Ур-Сар. Утренний молебен посетил и глава Калмыкии Бату Хасиков.

«Этот священный период — время для накопления благой кармы, когда добродетельные действия приносят кармическую заслугу, которая в сто тысяч раз больше, чем в другое время. Уверен, что созидать и совершать благие поступки нужно не только в праздники, но и ежедневно», — отметил руководитель региона.

Напомним, что для буддистов Ур-Сар — это священный месяц, который надо посвятить духовной практике.