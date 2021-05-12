Москва, , 13:36 — REGNUM Российская Премьер-Лига (РПЛ) может изменить схему обмена клубами с Футбольной национальной лигой (ФНЛ). Об этом 12 мая заявил президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».

В настоящее время две команды, которые занимают 16-е и 15-е места по итогам сезона в РПЛ, напрямую выбывают в ФНЛ. На их место приходят клубы, занявшие первое и второе место в ФНЛ.

Кроме того, две команды, занявшие 14-е и 13-е места в РПЛ, играют в стыковых матчах с командами, которые стали третьей и четвёртой в ФНЛ.

По словам Прядкина, РПЛ попросила клубы дать предложения о том, как они видят дальнейшее существование обмена между лигами.

«Потому что, во-первых, очень сильная конкуренция появилась. Во-вторых, появились клубы, у которых неплохая материальная база, — это наследие чемпионата мира. Также появились очень жёсткие требования к лицензированию», — сообщил Прядкин.

Он добавил, что есть несколько вариантов: оставить вылет двух команд напрямую, либо «два напрямую и один стык», либо «один вылет и один стык».