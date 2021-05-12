Самара, , 13:35 — REGNUM Аномально жаркая погода ожидается в Самарской области. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба МСЧ по региону.

Сообщается, что по области объявлен «оранжевый» уровень опасности.

«С 12 мая по 17 мая в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на девять градусов и выше», — говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области ожидается повышение температуры до 32 °C.