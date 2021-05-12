Москва, , 13:53 — REGNUM Российским гражданам для въезда в Великобританию потребуется сдать тест на COVID-19, заполнить документы пассажира и провести десять дней в изоляции. При этом пересадка в некоторых странах запрещена, говорится в сообщении британского посольства в РФ в телеграм-канале.

Власти Великобритании распределили все государства по трём спискам — зелёному, янтарному и красному — в зависимости от эпидемиологической обстановки. Россию включили в янтарный список, для российских граждан правила въезда не изменились.

Так, посетить Великобританию разрешат тем, кто не ранее, чем за 72 часа до отправления сдал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат. Не ранее, чем за 48 часов нужно заполнить форму уведомления о местонахождении пассажира (Passenger Locator Form).

Въезжающим также следует забронировать тесты на коронавирус и сдать их на 2-й и 8-й дни после прибытия. Режим самоизоляции предусмотрен в течение десяти дней. Этот срок можно сократить, сдав тест на пятый день изоляции.

Прямого авиасообщения у России с Британией нет до 1 июня, потому пассажирам следует проверить красный список стран, которые нельзя использовать для пересадки. Этот список постоянно обновляется.

«На данный момент правила распространяются только на въезд в Англию. Правила въезда в Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс могут отличаться», — предупредили в посольстве.

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