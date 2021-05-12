Волгоград, , 13:34 — REGNUM Заявка на строительство пяти школ подана в Минпросвещения России от властей Волгоградской области. Об этом 12 мая на выездном совещании заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

Руководитель области проинспектировал ход строительства школы на 1000 мест в Красноармейском районе Волгограда. Готовность объекта составляет уже порядка 30%, в полном объёме обеспечено финансирование работ, открытие образовательного учреждения намечено на 1 сентября 2022 года.

«Потребность в новых школах ещё достаточно большая. Мы видим это по запросам со стороны жителей города-героя Волгограда, Волгоградской области. Сформирована заявка на строительство ещё пяти школ, в том числе в Дзержинском и Ворошиловском районах Волгограда, в Волжском. Работаем по этому направлению с Минпросвещения России. В ближайшее время решения будут приняты», — сказал губернатор.

В настоящее время Волгограде помимо школы-тысячника в Красноармейском районе, продолжается строительство общеобразовательного учреждения на 800 мест в ЖК «Санаторный» Кировского района.