Волгоград, 12 мая 2021, 13:34 — REGNUM Заявка на строительство пяти школ подана в Минпросвещения России от властей Волгоградской области. Об этом 12 мая на выездном совещании заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.
Руководитель области проинспектировал ход строительства школы на 1000 мест в Красноармейском районе Волгограда. Готовность объекта составляет уже порядка 30%, в полном объёме обеспечено финансирование работ, открытие образовательного учреждения намечено на 1 сентября 2022 года.
В настоящее время Волгограде помимо школы-тысячника в Красноармейском районе, продолжается строительство общеобразовательного учреждения на 800 мест в ЖК «Санаторный» Кировского района.