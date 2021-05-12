Берлин, , 13:34 — REGNUM Правительство ФРГ согласовало смягчение правил связанного с пандемией коронавируса карантина для въезжающих в страну из-за рубежа. Об этом 12 мая сообщил журналистам немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан.

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«Впервые мы согласовали единые для всей Германии правила», — заявил он и добавил, что до этого в разных регионах страны действовали различные предписания. При этом Шпан не уточнил, с какого времени данные изменения вступят в силу.

Согласно новым правилам, теперь перенесшим COVID-19 и прошедшим вакцинацию от нового заболевания будет можно не проходить пятидневную самоизоляцию. В то же время, власти Германии будут считать привившимися только тех, кто прошел вакцинацию сертифицированными в Евросоюзе препаратами — BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson.

«Сократить срок карантина можно также сделав тест», — также добавил глава минздрава ФРГ.

Вместе с тем, предписание об обязательной пятидневной самоизоляции будет сохранено для лиц, который приедут из стран неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки на территории Германии было выявлено 14909 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.