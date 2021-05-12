Кызыл, , 13:30 — REGNUM Спасатели предупредили жителей Тувы о возвращении снегопадов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, ночью 13 мая местами ожидается сильный дождь и мокрый снег.

Западный ветер усилится до 15−17 метров в секунду. На перевалах местами гололедица. Температура ночью опустится до — 4 градусов, днём — от 7 до 21 градуса тепла. Пожароопасность 3, местами 1, 2 и 4 класса.

«При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — отметили в управлении.