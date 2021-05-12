Ижевск, , 13:30 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 12 мая прививку от коронавируса сделали 100 338 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили около 70 тыс. жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Более половины привитых — граждане в возрасте старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Только в мае прививку от коронавируса сделали более 20 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 мая провели 1 094 566 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1704 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 2762 исследования.

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